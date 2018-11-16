Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-16T07:14:47+03:00

Ранее она победила на этапе «Кубок Финляндии»

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В пятницу, 16 ноября, в Москве стартует предпоследний этап серии Гран-при по фигурному катанию. В нем примет участие олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова.

Судя по регламенту, турнир начинается в 14.00 по московскому времени с мужской короткой программы. Женское одиночное катание назначено на 20.00. Напомним, ранее Алина победила на этапе «Кубок Финляндии».

Кстати, еще одна наша соотечественница Елизавета Туктамышева будет комментировать выступления мужчин и парные катания из рубки.

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