15-летняя жительница Ижевска, угрожая ножом, украла «Кубик Рубика»

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-16T07:20:59+03:00

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В Устиновском суде Ижевска вынесли приговор 15-летней жительнице за разбойное нападение, которое произошло в апреле 2018 года. Тогда она была в лесопосадке около ТРК «Столица» вместе с незнакомым 13-летним мальчиком. Тот дал ей поиграть с «Кубиком Рубика», а через некоторое время попросил игрушку обратно.

- Несовершеннолетняя, не желая возвращать игрушку, достала имевшийся при ней металлический нож и направила его лезвием в область живота мальчика, высказав угрозу применения насилия. Ребенок воспринял угрозу реально, так как у него были на то основания. Завладев кубиком, она сбежала, - сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Подросток признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед мальчиком. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован.

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