2018-11-16T07:55:53+03:00
Общество

В Ижевске пройдет конференция с мировым именем TEDx

Дэн Чой расскажет о женщинах в бизнесе, а Анна Гаркуша про истинную цену вещей в век потребления
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: flickr.comФото: flickr.com
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В субботу, 24 ноября, впервые в Ижевске пройдет конференция с мировым именем TEDx. Этот проект существует с 1984 года. В разное время среди докладчиков конференции были Билл Гейтс, Эл Гор, Элизабет Гилберт, Сэр Ричард Брэнсон, Филипп Старк, Эдвард Сноуден.

В Ижевске она пройдет под темой «Новаторы» - о людях с новаторским духом. Реальность такова, что почти все прокрастинируют. Большинство людей даже не приступают к осуществлению собственных целей, поскольку им кажется, что для этого потребуется слишком много усилий.

На самом же деле, каждый, кто добился чего-то значительного, начинал с небольших шажков. Они совершали ошибки, исправляли их и продолжали двигаться вперед. Это докажут спикеры. Например, руководитель направления Ассоциации «РазДельный Сбор», эксперт постоянной комиссии по экологическим правам при Совете по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Анна Гаркуша. Она расскажет, нужно ли нам нести ответственность за мусор? Знаем ли мы истинную цену вещей в наш век потребления? Есть ли вторая жизнь у бумажных стаканчиков? Будут и иностранные эксперты. Например, Дэн Чой – основатель компании REMY NY. Компания Дэна - одна из миллиона в индустрии красоты волос, но она единственная, ставящая перед собой цель - улучшить жизнь тех, кого в этой отрасли принято считать поставщиками сырья.

Когда: суббота, 24 ноября, с 12.00 до 19.00

Где: Государственный национальный театр УР (ул. Максима Горького, 73)

Билеты от 1 000 рублей https://tedxizhevsk.timepad.ru/event/792099/

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