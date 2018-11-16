В выходные в Удмуртию придет снег

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-16T09:17:53+03:00

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Уже с пятницы, 16 ноября, синоптики обещают снег в Ижевске и Удмуртии, который продолжится все выходные. Как передает региональный гидрометцентр, в последний рабочий день недели будет облачно с прояснениями, температура днем -1…-3 градуса.

В выходные значительного понижения или повышения не ожидается. Столбики термометров будут на уровне -1…-2 градусов. И небольшие осадки в виде снега.

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