В выходные в Удмуртию придет снег
Уже с пятницы, 16 ноября, синоптики обещают снег в Ижевске и Удмуртии, который продолжится все выходные. Как передает региональный гидрометцентр, в последний рабочий день недели будет облачно с прояснениями, температура днем -1…-3 градуса.
В выходные значительного понижения или повышения не ожидается. Столбики термометров будут на уровне -1…-2 градусов. И небольшие осадки в виде снега.
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