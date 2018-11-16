В Удмуртии мужчина намеренно не выплачивает долг в 8 миллионов

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-16T11:37:21+03:00

При этом он получал доход с трех организаций

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В Увинском районе Удмуртии мужчина взял кредит в банке на сумму восемь миллионов и намеренно не оплачивает его. Отдел судебных приставов рассмотрели сообщение от банка о неуплате долга. Кроме того, мужчина и не собирался возвращать деньги. Тогда возбудили уголовное дело. Суд обязал выплатить банку сумму кредита и госпошлину в размере 49 тысяч рублей.

- Мужчина знал о решении суда, но так и не оплатил долг, получая при этом доход от трех организаций, - сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Уклонение от погашения кредита наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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