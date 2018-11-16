Ижевск готовится к зиме: закупили 40 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 1,5 тысячи тонн реагентов

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-16T12:43:10+03:00

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Власти Ижевска готовятся к большим снегопадам. Так, закупили необходимые реагенты и подготовили технику. Как сообщает пресс-служба города, сейчас хранится чуть больше 1,5 тысяч тонн противогололедного реагента, 40,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси и к работе готова 261 единица специальной техники.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что перед муниципалитетом стоит задача - обеспечить качественную уборку снега и содержание дорог, поэтому будут продолжать работу по пополнению автопарка спецтехники. Кроме того, планируют выделить дополнительные территории для снегосвалок.

Кстати, уже в эти выходные синоптики обещают снегопады (подробнее)

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