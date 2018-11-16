2018-11-16T12:45:06+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчину насмерть придавило катком

По трагической случайности в бригаде врачей на место ДТП приехал сын погибшего
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УРФото: пресс-служба СУ СК России по УР
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В Алнашском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего в результате несчастного случая. Это произошло 10 ноября на трассе ЕлабугаПермь, там как раз идут дорожные работы. В конце дня, когда уже нужно было собираться домой, 59-летний тракторист-машинист хотел поставить на стоянку каток. Когда сдавал задним ходом, каток соскользнул с глиняного склона и перевернулся. Водителя зажало в кабине.

- В результате сдавления частями кабины он получил смертельную травму, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

По трагической случайности, в составе бригады скорой помощи, которая выехала на место ДТП, был сын погибшего мужчины.

- В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, изъята документация в дорожном управлении, истребован акт несчастного случая, опрашиваются сотрудники организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - дополнили в пресс-службе.

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