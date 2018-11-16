В Удмуртии в ДТП с КамАЗом погиб полковник милиции в отставке

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-16T14:05:42+03:00

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Во вторник, 13 ноября, в результате ДТП в Вавожском районе Удмуртии погиб полковник милиции в отставке Андрей Колзин. Напомним, тогда из-за рокового стечения обстоятельств из прицепа КамАЗа посыпались бревна прямо на автомобиль «Сузуки». Андрей Валентинович погиб на месте. https://www.izh.kp.ru/online/news/3296161/

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, с июля 1995 года по март 2006 года Андрей Валентинович служил в подразделении милиции общественной безопасности МВД по Удмуртии. Опыт работы на разных должностях в службе МОБ, профессиональные навыки и личные качества позволили стать заместителем начальника управления – начальником штаба. В 2011 году Андрей Валентинович завершил свою профессиональную деятельность.

- Вместе с родными и близкими сослуживцы скорбят об утрате. Светлая память об Андрее Валентиновиче Колзине навсегда останется в наших сердцах, - сказано в некрологе.

Прощание состоится 16 ноября до 11.30 по адресу: Вавожский район, село Волипельга, ул. Советская, 22, в 12:00 в храме села Волипельга.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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