В Ижевске здание земской больницы на улице Свободы могут снести

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-16T14:07:31+03:00

Пока документов о том, что это здание культурно значимо, нет

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В Ижевске старинное здание на улице Свободы, 288 могут снести. Сооружение было построено в 20 веке, об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» https://youtu.be/mY8x4Ym0nHc В годы Гражданской войны здесь находилась тюрьма для «красных».

Постройка входила с комплекс земской больницы, по прямому назначению - морг.

В агентстве по госохране объектов культурного наследия Удмуртии о сносе здания ничего не знают, есть информация, что поменялся собственник сооружения. Но поступило два заявления о включении объекта в список памятников истории и культуры.

- В обоих заявлениях отражён тот факт, что в 1920 году здесь находился под стражей перед своей казнью Иван Дмитриевич Пастухов, - сказал руководитель агентства ОКН Юрий Перевозчиков.

Сотрудники агентства будут проводить экспертизу историко-культурной значимости постройки.

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