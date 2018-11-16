В Ижевске почтили память погибшего в ДТП 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-16T16:06:37+03:00

Сегодня День памяти погибших в ДТП детей

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В Ижевске в пятницу, 16 ноября, прошел ежегодный автопробег ко Дню памяти жертв ДТП. На улице Карла Маркса собрались, и дети, и взрослые.

Фото: Диля Ахмадишина

Они возложили цветы и зажгли свечи на месте гибели 16-летнего подростка. Напомним, что 26 апреля 2018 года мальчика сбил автомобиль Infinity, когда он переходил дорогу в сторону трамвайной остановки. Подросток погиб на месте.

Фото: Диля Ахмадишина

Сотрудники ГИБДД рассказали детям, как вести себя на дорогах, как переходить дорогу там, где нет светофоров.

Фото: Диля Ахмадишина

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