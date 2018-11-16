В Удмуртии преступники «отмывали» деньги через биткоины

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-16T15:28:34+03:00

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В Удмуртии сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртии задержали 40-летнего жителя Ижевска. При обыске его машины они нашли один килограмм синтетических наркотиков. Оказалось, что эти наркотики он купил через интернет.

В ходе следствия полицейские задержали 27-летнего жителя города Рязани, который организовал этот бизнес. В его квартире было обнаружено более килограмма синтетических наркотиков, готовых к отправке.

- При продаже наркотиков подозреваемые использовали обезличенный электронный счет, на который в качестве оплаты поступали деньги, заранее конвертированные в единицы криптовалюты. Дальше биткоины конвертировались в российские рубли и переводились на банковские счета, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В итоге, сумма от продажи наркотиков составила 915 000 рублей и 1 300 000 рублей соответственно. Возбуждены уголовные дела. За незаконный оборот наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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