2018-11-16T16:45:13+03:00
Общество

Родственников погибших уроженцев Удмуртии ищет поисковый отряд из Москвы

Поиски по довоенным адресам пока не дают результат
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: поисковый отряд «Обелиск»Фото: поисковый отряд «Обелиск»
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Поисковый отряд из Москвы «Обелиск» ищет родственников солдат, которые погибли в Великую Отечественную войну. До войны они были уроженцами и жителями Удмуртии. Поиски по довоенным адресам в Кезском, Глазовском районах и в Ижевске результатов не дали.

- Баженов Михаил Иванович, 1897 г.р., Адрес проживания до войны: Удмуртская АССР, Понинский район, дер. Палэзь. Современный адрес: Республика Удмуртия, Глазовский район, Золотаревский сельский совет, дер. Палэзь.

- Игнатьев Михаил Константинович, 1910 г.р., Адрес семьи до войны: Удмуртская АССР, Кезский р-н, Тортымский сельсовет, дер. Русский Зязьгор или Удмурт-Зязьгор (неизвестно, т.к. указано как дер. Зязьгор). Современный адрес: Республика Удмуртия, Кезский район, с.п. Сюрзинское, дер. Русский Зязьгор или Удмурт-Зязьгор (точно установить не удалось).

- Родственникам хотим передать документы бойцов и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека, - сообщает поисковый отряд «Обелиск».

Если вы увидели имя своего родственника, с отрядом можно связаться по телефону 8(495) 557-42-50, Поляков Михаил Михайлович - командир отряда 8(910) 464-07-22; электронный адрес: maestro_msk@mail.ru.

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