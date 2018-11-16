В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который сломал шею двум кошкам
В Селтинском районе Удмуртии вынесли приговор мужчине, по вине которого погибли две кошки.
- В сентябре 2018 года выпивший мужчина поссорился с женой и хотел ей отомстить. Он вышел на крыльцо и на глазах женщины сломал шеи двум кошкам. Животные погибли на месте. Женщина обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчина признан виновным по статье «жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношение нескольких животных». Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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