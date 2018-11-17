Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выиграла короткую программу на Гран-при в России

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-17T08:57:18+03:00

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С 16 по 18 ноября в Москве проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Вчера, в первый день соревнований, ижевская фигуристка Алина Загитова стала первой в короткой программе, набрав 80,78 балла.

Фигуристка превзошла саму себя и побила собственный рекорд: в сентябре 2018 года за свою короткую программу она набрала 79,93 балла.

Сегодня, 17 ноября, фигуристки представят произвольную программу, по итогам которой будут разыграны медали соревнований очередного этапа Гран-При.

Отметим, второе место на московском этапе заняла еще одна россиянка Софья Самодурова (67,40 балла), третье – швейцарская фигуристка Алексия Паганини (63,43 балла).

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