2018-11-17T08:57:18+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выиграла короткую программу на Гран-при в России

Судьи оценили ее выступление на 80,78 балла
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Алина Загитова стала первой в короткой программеАлина Загитова стала первой в короткой программеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С 16 по 18 ноября в Москве проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Вчера, в первый день соревнований, ижевская фигуристка Алина Загитова стала первой в короткой программе, набрав 80,78 балла.

Фигуристка превзошла саму себя и побила собственный рекорд: в сентябре 2018 года за свою короткую программу она набрала 79,93 балла.

Сегодня, 17 ноября, фигуристки представят произвольную программу, по итогам которой будут разыграны медали соревнований очередного этапа Гран-При.

Отметим, второе место на московском этапе заняла еще одна россиянка Софья Самодурова (67,40 балла), третье – швейцарская фигуристка Алексия Паганини (63,43 балла).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки! (подробнее)

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова предложила назвать аэропорт именем погибшего летчика (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Удмуртии грозит 12 лет лишения свободы за развращение 9 подростков
Джазовый фестиваль IzhJazzFest’18 пройдет в Ижевске
Уроженка Глазова приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале
На остановке «Подшипниковый завод» в Ижевске установили павильон
В Удмуртии закончились вторые международные Парадельфийские игры
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который сломал шею двум кошкам
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Родственников погибших уроженцев Удмуртии ищет поисковый отряд из Москвы
В Удмуртии преступники «отмывали» деньги через биткоины
В Ижевске почтили память погибшего в ДТП 16-летнего подростка
В Ижевске здание земской больницы на улице Свободы могут снести
В Удмуртии в ДТП с КамАЗом погиб полковник милиции в отставке
В Удмуртии мужчину насмерть придавило катком
Ижевск готовится к зиме: закупили 40 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 1,5 тысячи тонн реагентов
В Ижевске повысится налог на имущество физических лиц
В Удмуртии мужчина намеренно не выплачивает долг в 8 миллионов
В выходные в Удмуртию придет снег
В Ижевске пройдет конференция с мировым именем TEDx
15-летняя жительница Ижевска, угрожая ножом, украла «Кубик Рубика»
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора
За три года финансовая пирамида из Удмуртии обобрала жителей на 200 миллионов рублей
В Удмуртии до конца года утвердят электронную модель схемы обращения с отходами