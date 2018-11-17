На остановке «Подшипниковый завод» в Ижевске установили павильон

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-17T09:16:15+03:00

Около месяца назад снесли прежний комплекс

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На остановке общественного транспорта «Подшипниковый завод», которая находится на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова, появился новый остановочный павильон.

Прежний комплекс из двух ларьков и навеса снесли в конце октября из-за нарушений правил торговли алкоголем.

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