Уроженка Глазова приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-17T10:36:51+03:00

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16 ноября на Первом канале показали очередной выпуск шоу «Голос. Перезагрузка» (16+). Среди участников оказалась Анастасия Прокошева.

- Мне 25 лет. Я из маленького, но чудесного города Глазова. С трех лет я занимаюсь пением. Мои родители сказали, что они устали слушать мое пение дома, и отдали в хоровую студию. Чем бы я ни занималась, я твердо всем родственникам говорила, что я буду певицей, и просто с годами убедила всех окружающих и поверила в это сама, - представилась участница перед выступлением.

Анастасия исполнила «Танец из Молдовы» на молдавском языке, но никто из судей не нажал на заветную кнопку. Кстати, в судейских креслах сидели Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и Баста.

Как сообщает глазовский Лицей искусств, который окончила Анастасия, сейчас она педагог Российской академии музыки имени Гнесиных.

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