Жителю Удмуртии грозит 12 лет лишения свободы за развращение 9 подростков

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-17T12:31:53+03:00

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32-летнего жителя Як-Бодьинского района Удмуртии осудят за развращение девяти подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах мужчина вел интимную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними в возраст 13-16 лет. Он получал их интимные фото, а в ответ отправлял порнографические материалы. Также мужчина распространял такие материалы в социальной сети.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За серию преступлений в отношении несовершеннолетних ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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