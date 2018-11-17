Два человека погибли в Удмуртии при столкновении пяти машин
В Удмуртии произошло смертельное ДТП. Пять автомобилей, три из которых грузовые, столкнулись, по предварительной информации, на границе Алнашского и Можгинского районов.
Как сообщил начальник 1-го отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, в аварии погибли 2 человека, еще семеро ранено. Среди последних есть двое детей.
Ранее автомобилисты сообщали о гололедице на дороге.
Отметим, на данном участке дороги временно затруднено движение.
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