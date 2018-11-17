В Ижевске продолжается конкурс «Я 10 лет спустя!»
В Ижевске объявлен конкурс «Я 10 лет спустя!». Побороться за главный приз – сертификат в салон красоты – могут все желающие. Для этого необходимо прислать две своих фотографии.
- Скиньте нам два своих фото: как вы выглядите сейчас и какой (-им) были 10 лет назад. В подписи к фото напишите 4-5 предложений – как вы изменились за эти 10 лет, - сообщают организаторы.
Фото можно прислать на почту kp@mgcentr.ru, в сообщения группы «КП» «ВКонтакте» или выложить в альбом. Снимки принимаются до 20 ноября.
Следующим этапом станет голосование. 21 ноября на 9 октября победителя будут выбирать на сайте izh.kp.ru.
Кстати, каждый вторник организаторы подводят промежуточные розыгрыши, выбирая победителей с помощью генератора случайных чисел. Выбранные участники получают призы конкурса.
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