В Ижевске продолжается конкурс «Я 10 лет спустя!»

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-17T15:29:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске объявлен конкурс «Я 10 лет спустя!». Побороться за главный приз – сертификат в салон красоты – могут все желающие. Для этого необходимо прислать две своих фотографии.

- Скиньте нам два своих фото: как вы выглядите сейчас и какой (-им) были 10 лет назад. В подписи к фото напишите 4-5 предложений – как вы изменились за эти 10 лет, - сообщают организаторы.

Фото можно прислать на почту kp@mgcentr.ru, в сообщения группы «КП» «ВКонтакте» или выложить в альбом. Снимки принимаются до 20 ноября.

Следующим этапом станет голосование. 21 ноября на 9 октября победителя будут выбирать на сайте izh.kp.ru.

Кстати, каждый вторник организаторы подводят промежуточные розыгрыши, выбирая победителей с помощью генератора случайных чисел. Выбранные участники получают призы конкурса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке