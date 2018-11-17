2018-11-17T15:29:09+03:00
Общество

В Ижевске продолжается конкурс «Я 10 лет спустя!»

Победитель получит сертификат в салон красоты
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Ижевске объявлен конкурс «Я 10 лет спустя!». Побороться за главный приз – сертификат в салон красоты – могут все желающие. Для этого необходимо прислать две своих фотографии.

- Скиньте нам два своих фото: как вы выглядите сейчас и какой (-им) были 10 лет назад. В подписи к фото напишите 4-5 предложений – как вы изменились за эти 10 лет, - сообщают организаторы.

Фото можно прислать на почту kp@mgcentr.ru, в сообщения группы «КП» «ВКонтакте» или выложить в альбом. Снимки принимаются до 20 ноября.

Следующим этапом станет голосование. 21 ноября на 9 октября победителя будут выбирать на сайте izh.kp.ru.

Кстати, каждый вторник организаторы подводят промежуточные розыгрыши, выбирая победителей с помощью генератора случайных чисел. Выбранные участники получают призы конкурса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии ожидается туман с плохой видимостью
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении пяти машин
В Удмуртии госпитализировали 15 детей с пневмонией
Жителю Удмуртии грозит 12 лет лишения свободы за развращение 9 подростков
Джазовый фестиваль IzhJazzFest’18 пройдет в Ижевске
Уроженка Глазова приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале
На остановке «Подшипниковый завод» в Ижевске установили павильон
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выиграла короткую программу на Гран-при в России
В Удмуртии закончились вторые международные Парадельфийские игры
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который сломал шею двум кошкам
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Родственников погибших уроженцев Удмуртии ищет поисковый отряд из Москвы
В Удмуртии преступники «отмывали» деньги через биткоины
В Ижевске почтили память погибшего в ДТП 16-летнего подростка
В Ижевске здание земской больницы на улице Свободы могут снести
В Удмуртии в ДТП с КамАЗом погиб полковник милиции в отставке
В Удмуртии мужчину насмерть придавило катком
Ижевск готовится к зиме: закупили 40 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 1,5 тысячи тонн реагентов
В Ижевске повысится налог на имущество физических лиц
В Удмуртии мужчина намеренно не выплачивает долг в 8 миллионов
В выходные в Удмуртию придет снег
В Ижевске пройдет конференция с мировым именем TEDx
15-летняя жительница Ижевска, угрожая ножом, украла «Кубик Рубика»
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора
За три года финансовая пирамида из Удмуртии обобрала жителей на 200 миллионов рублей
В Удмуртии до конца года утвердят электронную модель схемы обращения с отходами