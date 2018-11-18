В Удмуртии осудили ивановского «дальнобойщика» за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-18T08:33:13+03:00

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В Воткинске вынесли приговор жителю Ивановской области, который признан виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Стало известно, что 21 мая водитель экспедитор выехал из Московской области в г.Екатеринбург с грузом на общую сумму более 590 тыс.рублей. Однако до точки назначения машина так и не добралась.

- С указанным грузом водитель выехал в направлении г. Екатеринбурга, на трассе вместе с неустановленным лицом перегрузил груз в другой автомобиль, а затем продолжил движение по оговоренному работодателем маршруту. Через некоторое время обратился в отдел полиции с сообщением о хищении неустановленным лицом вверенного ему груза. Для имитации взлома монтировкой сорвал замок с двери фургона, - сообщили в ведомстве.

За совершение преступления подсудимый получил лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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