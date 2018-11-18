2018-11-18T09:27:39+03:00
Общество

Днем в Удмуртии ожидаются сильные осадки

МЧС советует соблюдать меры предосторожности
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

18 ноября в Удмуртии днем ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Ведомство рекомендует быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скоростной режим и по возможности избегать обгонов. Напомним, что сегодня к осадкам добавится туман.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24