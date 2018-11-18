Днем в Удмуртии ожидаются сильные осадки
18 ноября в Удмуртии днем ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.
Ведомство рекомендует быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скоростной режим и по возможности избегать обгонов. Напомним, что сегодня к осадкам добавится туман.
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