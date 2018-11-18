Ижевчанка Алина Загитова стала первой на московском этапе «Гран-при» по фигурному катанию
С 16 по 18 ноября в Москве проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам соревнований Алина Загитова заняла первое место.
Произвольную программу Алина откатала на 142,17 балла, а короткую - на 80,78 баллов: тогда она обновила собственный рекорд. Еще одна российская спортсменка Софья Самодурова стала второй, получив по итогам двух дней 198,01 балла. Третье место заняла японка Юнсу Лим.
Финал серии состоится 5-6 декабря в Ванкувере.
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