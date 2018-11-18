Лесничий из Удмуртии понесет наказание за получение взятки

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-18T11:36:08+03:00

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Лесник из Сюмсинского района получит тюремный срок за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщает Следственный комитет по Удмуртии.

Как стало известно, лесничий предоставил индивидуальному предпринимателю участок леса для заготовки по значительно заниженной цене. Естественно, не бесплатно. За это обвиняемый получил 35 тысяч рублей. При этом злоумышленник не обратил внимания на совершенные административные правонарушения лесного законодательства.

- В частности, лесничий договорился с лесозаготовительной компанией и индивидуальным предпринимателем на выполнение работ и поставки древесины по существенно заниженной цене. При этом он сообщил, что фактическая стоимость приобретаемых лесных насаждений будет больше, чем указано в договоре, а разницу в сумме 35 тыс. рублей необходимо будет передать ему. В дальнейшем обвиняемый при осмотре места рубки, которую производил индивидуальный предприниматель, не отразил имевшиеся там явные нарушения лесного законодательства (наличие лесорубочных остатков) и внес в акт осмотра места рубки заведомо ложные сведения об удовлетворительном качестве уборки места рубки, - сообщили в ведомстве.

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