2018-11-18T12:24:27+03:00
Общество

Преподаватель из Удмуртии стал одним из лучших учителей родного языка в России

Очный этап конкурса проходил в Москве
Анастасия Волкова
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ФОТО: vmk-konkurs.ruФОТО: vmk-konkurs.ru
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Мерзлякова Надежда - учитель удмуртского языка и литературы Лудорвайской школы - стала победителем в одной из номинаций конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка». Об этом сообщает пресс-служба Институт развития образования Удмуртии.

На очный этап конкурса в Москву из 200 участников отобрали 30 учителей и воспитателей: их работы были отмечены как лучшие методические разработки по родным языкам. По итогам конкурса в номинации «Учитель-мастер» победила Надежда Мерзлякова, которая презентовала видеоурок «Исконно-удмуртская лексика и заимствованные слова в удмуртском языке».

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