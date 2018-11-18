2018-11-18T15:06:03+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии подозревается в разбойном нападении на дворника

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Анастасия Волкова
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ФОТО: Ирина БурцеваФОТО: Ирина Бурцева
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В Ижевске был задержан 40-летний мужчина поп подозрению в разбойном нападении на дворника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как стало известно, злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

- По версии следствия, обвиняемый совместно с потерпевшим – 44-летний дворником ижевского предприятия - распивал спиртные напитки в доме по ул. Школьная г. Ижевска, после чего, угрожая ножом, похитил у него мобильный телефон стоимостью 2200 рублей, - сообщается в ведомстве.

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