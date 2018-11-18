Удмуртия получит федеральную субсидию на модернизацию технологий и содержания обучения
Удмуртия стала первой в конкурсном отборе субъектов России на предоставление субсидий для софинансирования расходов, которые возникают при модернизации технологий и содержания обучения. Об этом сообщила региональная пресс-служба Института развития образования.
В 2019 году планируется развитие региональной информационно-образовательной среды, внедрение единого воспитательного пространства муниципалитета и региона, модернизация и развитие школьных библиотечных центров, создание «методичек», в том числе и электронных, формирование и развитие профессиональных качеств педагогов и реализация сетевых инновационных проектов.
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