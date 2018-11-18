Стоматолог из Удмуртии незаконно хранил более 2, 5 килограммов конопли
В Каракулинском районе оперативники установили причастность 41-летнего местного жителя, который работает стоматологом, к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД по Удмуртии.
- При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили более 2,5 килограммов конопли. Мужчина пояснил, что растение, содержащее наркотическое вещество, он собрал около села Каракулино, - сообщили в ведомстве.
За хранение наркотических веществ в особо крупном размере подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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