2018-11-18T16:12:31+03:00
Общество

Стоматолог из Удмуртии незаконно хранил более 2, 5 килограммов конопли

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В Каракулинском районе оперативники установили причастность 41-летнего местного жителя, который работает стоматологом, к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили более 2,5 килограммов конопли. Мужчина пояснил, что растение, содержащее наркотическое вещество, он собрал около села Каракулино, - сообщили в ведомстве.

За хранение наркотических веществ в особо крупном размере подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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