Студентка из Удмуртии стала победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2018»

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-18T16:44:03+03:00

В финале конкурса участвовали 14 девушек из 11 регионов России, Европы и Казахстана

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16 ноября в Казани в театре оперы и балета им. М. Джалиля прошел финал международного конкурса «Татар кызы – 2018». В соревнованиях выиграла студентка Ижевской медакадемии Диляра Гильмутдинова, которая получила переходящую корону и автомобиль «Лада Гранта».

По итогам конкурса, в следующем году «Татар кызы» пройдет в Ижевске.

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