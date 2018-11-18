Студентка из Удмуртии стала победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2018»
16 ноября в Казани в театре оперы и балета им. М. Джалиля прошел финал международного конкурса «Татар кызы – 2018». В соревнованиях выиграла студентка Ижевской медакадемии Диляра Гильмутдинова, которая получила переходящую корону и автомобиль «Лада Гранта».
По итогам конкурса, в следующем году «Татар кызы» пройдет в Ижевске.
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