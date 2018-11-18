2018-11-18T16:44:03+03:00
Общество

Студентка из Удмуртии стала победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2018»

В финале конкурса участвовали 14 девушек из 11 регионов России, Европы и Казахстана
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: vk.com/tatar_kizi2018ФОТО: vk.com/tatar_kizi2018
Изменить размер текста:

16 ноября в Казани в театре оперы и балета им. М. Джалиля прошел финал международного конкурса «Татар кызы – 2018». В соревнованиях выиграла студентка Ижевской медакадемии Диляра Гильмутдинова, которая получила переходящую корону и автомобиль «Лада Гранта».

По итогам конкурса, в следующем году «Татар кызы» пройдет в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стоматолог из Удмуртии незаконно хранил более 2, 5 килограммов конопли
Удмуртия получит федеральную субсидию на модернизацию технологий и содержания обучения
Житель Удмуртии подозревается в разбойном нападении на дворника
Преподаватель из Удмуртии стал одним из лучших учителей родного языка в России
Лесничий из Удмуртии понесет наказание за получение взятки
Ижевчанка Алина Загитова стала первой на московском этапе «Гран-при» по фигурному катанию
Днем в Удмуртии ожидаются сильные осадки
В Удмуртии осудили ивановского «дальнобойщика» за мошенничество
В Удмуртии ожидается туман с плохой видимостью
В Ижевске продолжается конкурс «Я 10 лет спустя!»
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении пяти машин
В Удмуртии госпитализировали 15 детей с пневмонией
Жителю Удмуртии грозит 12 лет лишения свободы за развращение 9 подростков
Джазовый фестиваль IzhJazzFest’18 пройдет в Ижевске
Уроженка Глазова приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале
На остановке «Подшипниковый завод» в Ижевске установили павильон