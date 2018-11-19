2018-11-19T06:19:49+03:00
Общество

С начала года в Удмуртии зарегистрировано 23 случая бешенства животных

Больных зверей в лесах региона стало меньше
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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С начала года в Удмуртии сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали 23 случая бешенства животных. Это в 2,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте ведомства.

За 10 месяцев в медицинские организации республики с укусами животных обратилось более 4 тысяч человек. Из числа обратившихся 30% составили дети до 14 лет. Всего курс лечебно-профилактической иммунизации против бешенства получили 3525 пострадавших – это 85% от числа укушенных граждан.

Действительно контактировавших с больными животными оказалось всего 18. Все они получили полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства. Наиболее высокая заболеваемость бешенством среди животных была зарегистрирована в Воткинском, Можгинском, Малопургинском районах.

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