В Удмуртии столкнулись микроавтобус и машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-19T10:58:14+03:00

Врачи везли женщину, у которой было подозрение на инсульт

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В субботу, 17 ноября, в Можге на центральном перекресте улиц Можгинская - Наговицына столкнулись машина скорой помощи и микроавтобус. Судя по видео, микроавтобус пересекал перекресток в тот момент, когда там проезжала карета с проблесковыми маячками.

Как написали очевидцы, в этот момент в машине «скорой» находилась женщина, у которой было подозрение на инсульт. Ехала она в сопровождении родственницы. После столкновения, уже другая бригада повезла женщину в больницу. С ней сейчас все хорошо, у сопровождавшей перелом лодыжки.

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