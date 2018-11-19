В Удмуртии столкнулись микроавтобус и машина скорой помощи
В субботу, 17 ноября, в Можге на центральном перекресте улиц Можгинская - Наговицына столкнулись машина скорой помощи и микроавтобус. Судя по видео, микроавтобус пересекал перекресток в тот момент, когда там проезжала карета с проблесковыми маячками.
Как написали очевидцы, в этот момент в машине «скорой» находилась женщина, у которой было подозрение на инсульт. Ехала она в сопровождении родственницы. После столкновения, уже другая бригада повезла женщину в больницу. С ней сейчас все хорошо, у сопровождавшей перелом лодыжки.
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17.11.18. Момент дтп на центральном перекрёстке. Можга.
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