2018-11-19T11:38:46+03:00
Спорт

В Ижевске хоккеиста удалили с игры за удар соперника клюшкой

Его дисквалифицировали на один матч
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Ижевске 15 ноября прошла игра в рамках Высшей хоккейной лиги между командами «Ижсталь» и «Рязань». Во время матча произошел неприятный инцидент, в результате которого дисквалифицировали игрока сталеваров Максима Кропотина.

Как понятно из видео матча, он стукнул клюшкой игрока соперников. Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Ижсталь» наказание и дисквалифицировать на один матч.

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Максим Кропотин - Удар соперника клюшкой.СДК №66

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