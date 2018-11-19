Тол Бабай из Удмуртии поздравил Деда Мороза России с днем рождения
В воскресенье, 18 ноября отметил свое день рождения главный волшебник России Дед Мороз. В Великий Устюг для поздравления съехались все сказочные персонажи: Снегурочка-внучка из Костромы, Девица-Метелица из Вятских Полян, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Царь Берендей из Переславля-Залесского, а также коллеги именинника удмуртский Тол Бабай со своим помощником Сандыр Агай, татарский Кыш Бабай, якутский Чысхаан, карельский Паккайне и многие другие.
- Тол Бабай и Сандыр Агай привезли в подарок волшебный фонарь, травы Удмуртии для чайной церемонии и приветы от ребятишек, - сообщается на официальной странице усадьбы Тол Бабая ВКонтакте.
Также, состоялось зажжение огней на первой новогодней елке и торжественное открытие новогоднего сезона. До 31 декабря Дед Мороз посетит и поздравит жителей более 20 городов.
Напомним, что зажжение огней в резиденции Тол Бабая состоится 8 декабря.
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