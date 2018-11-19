В Удмуртии за 2019 год планируют сделать капремонт домов почти на 550 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-19T13:15:20+03:00

На данный момент в Региональную программу включены 7,5 тысяч многоквартирных домов

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На президиуме Госсовета Удмуртии сообщили о том, что в рамках краткосрочного плана на 2019 год отремонтируют 315 многоквартирных домов. Общая сумма ремонта обойдется почти в 550 миллионов рублей.

В Региональную программу по капремонту включены 7 415 многоквартирных домов (МКД). В октябре 2018 года ремонт сделали в 1000-м доме в Удмуртии. Собственники 82 МКД предоставили протоколы на перенос сроков работ на более поздний период, либо ремонты будут продлены до 2019 года.

- Предложения по проведению капитального ремонта в данных МКД собственники уже получили. В свою очередь, они должны представить в Фонд до 14 декабря 2018 года протоколы общих собраний с подтверждением проведения работ», - сообщила директор Фонда капремонта в Удмуртии Диана Новомейская.

На сегодняшний день в Удмуртии работает 84 подрядчика.

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