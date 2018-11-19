2018-11-19T14:07:26+03:00
Общество

Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»

Компании-партнеры запустили услугу кредитования
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Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь купить мобильную технику в кредит или в рассрочку можно без посещения банковского отделения.

- POS – кредиты на приобретение товаров и услуг – популярная услуга среди посетителей наших салонов связи. Каждый пятый клиент розничной сети «Ростелекома» покупает смартфон в кредит. Поэтому мы подключаем новых партнеров для расширения линейки кредитных предложений. В сотрудничестве с Почта Банком мы сможем предлагать нашим посетителям новейшие цифровые банковские продукты, – отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

Для клиентов компании банк планирует запускать уникальные акции, которые будут интересны и потенциальным клиентам, и постоянным посетителям розничной сети «Ростелекома».

Информация от партнеров

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