В Удмуртии на охоте застрелили 60-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-19T14:33:16+03:00

По пути в больницу он скончался

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В воскресенье, 18 ноября, в Игринском районе Удмуртии произошла трагедия. Там случайно застрелили человека. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, компания друзей отправилась охотиться на лося. В момент выслеживания добычи, один из команды услышал шорох у кустах и выстрелил. Оказалось, что попал в своего 60-летнего товарища.

- В результате выстрела потерпевший получил ранение в грудную клетку справа и по пути в больницу скончался, - сообщает пресс-служба.

Сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Оружия охотников изъяли, сейчас готовится судебно-баллистическая экспертиза.

Напомним, что это не первый случай трагедии. В августе в Удмуртии во время охоты погиб мужчина(подробнее)

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