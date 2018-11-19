В Удмуртии на охоте застрелили 60-летнего мужчину
В воскресенье, 18 ноября, в Игринском районе Удмуртии произошла трагедия. Там случайно застрелили человека. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, компания друзей отправилась охотиться на лося. В момент выслеживания добычи, один из команды услышал шорох у кустах и выстрелил. Оказалось, что попал в своего 60-летнего товарища.
- В результате выстрела потерпевший получил ранение в грудную клетку справа и по пути в больницу скончался, - сообщает пресс-служба.
Сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Оружия охотников изъяли, сейчас готовится судебно-баллистическая экспертиза.
Напомним, что это не первый случай трагедии. В августе в Удмуртии во время охоты погиб мужчина(подробнее)
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Удмуртии за 2019 год планируют сделать капремонт домов почти на 550 миллионов рублей(подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»