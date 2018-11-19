«Она вела себя плохо»: В Ижевске 16-летний парень выкладывал в сеть интимные фото своей бывшей девушки
В Ижевске передали в суд уголовное дело 16-летнего подростка, который выложил интимные фотографии девушки. Когда они еще общались, девушка отправляла ему фотографии, а после отказалась с ним общаться, подросток решил отомстить ей. Он отправил фотографии администратору одной из групп в социальной сети с подписью «Она вела себя плохо».
- Обвиняемый признал свою вину в преступлении. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.
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