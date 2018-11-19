2018-11-19T15:22:55+03:00
Общество

«ЭР-Телеком» подвел итоги 9 месяцев 2018 года

Выручка компании увеличилась на 18%
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АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком») объявило консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 29 237 млн рублей.

«Дом.ru» начал внедрять «Умные домофоны». Устройства снабжены камерой видеонаблюдения и позволяют принимать звонки с домофона на смартфон, удаленно открывать дверь в свой подъезд или во двор, видеть изображение с камеры домофона в режиме реального времени, просматривать архив видеозаписей за 7 дней. Также, при установке оборудования, компания обеспечивает открытую бесплатную зону Wi-Fi* на придомовых территориях.

Во всех городах запущена новая линейка высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот. Кроме того, компания выпустила первое приложение для Smart TV*. Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора.

«Дом.ru Бизнес» начал продажи онлайн-CRM-системы* для эффективного управления бизнесом в режиме реального времени — amoCRM*. Корпоративным клиентам предложен новый сервис защиты от сетевых атак.

«Дом.ru Бизнес» добавил новую возможность авторизации и идентификации пользователей в сети DOM.RU Wi-Fi. Теперь выйти в интернет с мобильных устройств в зоне действия сети можно через портал Госуслуг и социальные сети Facebook*, ВКонтакте, Instagram*, Одноклассники.

*ВайФай, *Смарт Тиви, *онлайн-ЦРМ-системы, *амоЦРМ, *Фэйсбук, *Инстаграм

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