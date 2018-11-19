Министерство обороны России ищет подрядчика для ликвидации боеприпасов на полигоне в удмуртском селе Пугачево

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-19T16:11:06+03:00

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Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на определение подрядчика для утилизации боеприпасов, которые до сих пор находятся в селе Пугачево, Удмуртия. Как следует из документов на сайте госзакупок, начальная стоиомсть контракта - 126,42 миллиона рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Также оговариваются и сроки. Полностью завершить ликвидацию должны к 10 ноября 2019 года.

Напомним, что в мае 2018 года в военном городке села вновь начали взрываться снаряды из-за пожаров. По последним данным, военные следователи нашли в этом следы преступления (продолжение).

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