В Удмуртии жители деревни спасли двух раненых лебедей

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-19T16:48:56+03:00

Птицы сами вышли к людям, чтобы просить о помощи

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Необычная история произошла в одном из районов Удмуртии. К жителям деревни Верх-Юс Сюмсинкого района забрели два раненных лебедя. Местные обнаружили их в одном из дворов и сразу же обратились к ветеринарам Ижевского зоопарка.

Как выяснилось при осмотре врача, у птиц были раны на крыльях. Скорее всего на них напал хищник, потому что были обнаружены укусы животного.

- В последствии оказалось, что молодая пара лебедей с родителями и птенцом летом и осенью жили на Ижевском пруду. Ближе к холодам взрослые птицы и юный лебедь улетели на юг, а молодая пара по неизвестным причинам осталась, - сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.

Судьба пары лебедей решена: в скором времени их планируют перевезти в зоопарк и поместить на карантин.

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