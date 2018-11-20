Короткое замыкание стало причиной гибели 79-летней ижевчанки

СЕГОДНЯ 06:32 2018-11-20T06:45:16+03:00

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В минувшие выходные в Ижевске случился пожар в доме №19 по ул. Карла Либкнехта. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в нем погибла 79-летняя женщина, которая недавно перенесла инсульт и плохо передвигалась.

Установлено, что в субботу пенсионерка укрылась одеялом с электроподогревом, шнур от него был подключен к сети через тройник. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Установить все обстоятельства произошедшего предстоит судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизам.

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