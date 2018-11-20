Гололедица ожидается на дорогах Ижевска 20 ноября
Днем во вторник, 20 ноября, ожидается гололедица на дорогах Ижевска и Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию. По возможности рекомендовано отказаться от поездок на личном автомобиле.
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