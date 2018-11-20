2018-11-20T09:09:07+03:00
Общество

Гололедица ожидается на дорогах Ижевска 20 ноября

Водителей призывают быть осторожнее
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 20 ноября, ожидается гололедица на дорогах Ижевска и Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию. По возможности рекомендовано отказаться от поездок на личном автомобиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды на грядущую неделю в Ижевске. Кажется, настоящая зима уже очень близко (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске владелец четырех автомобилей задолжал 1,6 миллиона рублей
В Удмуртии автомобиль «Фольксваген» врезался в автобус
В администрации Ижевска сократят 10 управлений
За месяц в Удмуртии изъяли 3 тысячи литров незаконного алкоголя
Игра в одни ворота: в Ижевске на хоккейном матче не разрешили выходить вратарям
В Ижевске стартовали продажи авто на условиях 2016 года с выгодой до 800 000 р.
Помечтаем: В Ижевске вновь подняли вопрос о строительстве моста через пруд
В Ижевске лжедруг обманул товарища на 65 тысяч рублей
«Ижевские электрические сети» оценили почти в 3 млрд рублей
В торговых центрах Ижевска организуют вакцинацию против гриппа
Ижевский дворник-художник поздравил фигуристку Алину Загитову с победой
Новый скейт-парк передадут в ведение «Парков Ижевска»
В Ижевске парк по улице Оружейника Драгунова планируют благоустроить