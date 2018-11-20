2018-11-20T07:32:13+03:00
Общество

«Россия-культура» и REN-TV временно перестанут вещать в Ижевске

Это связано с монтажными работами
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 26 по 29 ноября в Ижевске будет отключено вещание телепрограмм «Россия-Культура» и REN-TV. Об этом сообщает пресс-служба города.

Отключение связано с проведением монтажных работ. Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр планирует произвести внеплановые отключения оборудования, которое задействовано в эфирной трансляции программ.

Отметим, вещание будет приостановлено с 8:00 до 15:00 в каждый из указанных дней.

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