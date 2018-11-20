Более 12 тысяч жителей Удмуртии обратились к врачам с внебольничной пневмонией с начала года

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-20T07:55:36+03:00

Это на треть больше по сравнению с прошлым годом

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С начала года в Удмуртии зарегистрировано 12 027 заболевших внебольничной пневмонией. Это на 31,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года – тогда зарегистрировали 9175 случаев. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по республике, число заболевших детей до 14 лет увеличилось с 2858 до 3908 человек.

– Наибольшее число заболевших отмечалось среди жителей Воткинского, Дебесского, Завьяловского, Малопургинского районов и города Ижевска, – сообщают в ведомсте.

При этом отмечено, что эпидпорог по заболеваемости внебольничной пневмонией не превышен.

Напомним, на прошлой неделе 15 подростков госпитализировали в Дебесскую районную больницу с подозрением на пневмонию. 19 ноября, по данным регионального Минздрава, в больнице осталось 13 школьников. В школе до 25 ноября введен карантин с отменой занятий для учеников 1-7 классов.

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