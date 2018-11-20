В торговых центрах Ижевска организуют вакцинацию против гриппа
В Ижевске с 20 по 24 ноября пройдет вакцинация всех желающих граждан против гриппа. Напомним, что ранее у нас вышел материал о самых популярных вопросах про вакцинацию. Например, какой грипп мы сейчас ждем и чем прививают в этом году
Где можно поставить прививку:
с 20 по 22 ноября, с 12:00 до 17:00 – ТРЦ «Италмас» (ул. Автозаводская, 2а);
20 и 22 ноября, с 10:00 до 16:00 – ТЦ «Эльгрин» (ул. 10 лет Октября, 53);
20 ноября, с 15:00 до 19:00 – ТЦ «Московский» (ул. Гагарина, 49Б);
24 ноября, с 11:00 до 16:00 – Центральная площадь, у ГКБ №2.
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