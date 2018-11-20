2018-11-20T10:41:54+03:00
Происшествия

В Ижевске лжедруг обманул товарища на 65 тысяч рублей

Он просил помочь ему дать взятку сотрудникам ГИБДД за несуществующее нарушение ПДД
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В Ленинском районе Ижевска расследуется уголовное дело о мошенничестве, которое совершено в отношении 27-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, со слов потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился старым другом. Новый номер, якобы, появился из-за смены сим-карты. «Друг» сообщил, что скоро приедет в Ижевск.

- После этого он вновь набрал номер пострадавшего и рассказал, что его остановили за нарушение ПДД. Мол, сейчас нужно 20 тысяч рублей. Через некоторое время сумма возросла до 65 тысяч рублей, якобы еще один экипаж подъехал и нужно доплатить. Деньги пообещал вернуть, как только приедет в Ижевск, - сообщили в пресс-службе.

Конечно, после того, как пострадавший перевел всю сумму, ему никто не перезвонил и не приехал. Обман вскрылся, когда мужчина решил набрать старый номер того самого друга и тот рассказал, что никуда он не собирался, и никто его не останавливал. Сейчас возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают мошенника.

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