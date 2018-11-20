Помечтаем: В Ижевске вновь подняли вопрос о строительстве моста через пруд
Заместитель генерального директора «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов показал макет моста через Ижевский пруд, который соединил бы Строитель и городок Металлургов.
- Помечтаем? - подписал фотографию в своем аккаунте в Инстаграм Константин Сунцов.
Напомним, что в последний раз за старый проект взялись в начале 2018 года. Юрий Тюрин, который тогда был главой Ижевска, поручил создать рабочую группу, которая бы занялась развитием набережной пруда, в том числе возведением моста.
Впервые о таком проекте заговорили еще в советское время. Тогда рассчитывали, что мост позволит разгрузить улицы Максима Горького, Пушкинскую и Вараксино. Впоследствии даже были вариации в виде веревочной дороги.
ИЗ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО
Кстати, а еще в 2016 году показывали проект города будущего «Робоград», который должен был разместиться около Ижевска. Наша журналистка побывала на презентации и призналась, что ее очень вдохновили две вещи: то, что из Ижевска хотят сделать бренд «инженерная долина», и проведение чемпионата мира по футболу среди роботов. Похоже на сказку, правда? (продолжение).
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