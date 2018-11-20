За месяц в Удмуртии изъяли 3 тысячи литров незаконного алкоголя
В Удмуртии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, в рамках которого выявляли факты незаконной продажи алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, за этот период провели 784 проверки, выявили 147 нарушений.
- Из незаконного оборота изъяли 7204 литра этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 3412 литров готовой алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба.
Больше всего нарушений было в части незаконной продажи (96 протоколов), затем - нарушение правил продажи. 13 протоколов составили за незаконную розничную продажу алкоголя, 6 - за ведение бизнеса без регистрации и 4 протокола - за вовлечение детей в употребление алкоголя.
- В результате проведенных мероприятий к административной ответственности привлечено 104 лица. Возбуждено 11 уголовных дел, - уточнили в пресс-службе.
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