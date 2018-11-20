За месяц в Удмуртии изъяли 3 тысячи литров незаконного алкоголя

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-20T11:51:59+03:00

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В Удмуртии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, в рамках которого выявляли факты незаконной продажи алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, за этот период провели 784 проверки, выявили 147 нарушений.

- Из незаконного оборота изъяли 7204 литра этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 3412 литров готовой алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба.

Больше всего нарушений было в части незаконной продажи (96 протоколов), затем - нарушение правил продажи. 13 протоколов составили за незаконную розничную продажу алкоголя, 6 - за ведение бизнеса без регистрации и 4 протокола - за вовлечение детей в употребление алкоголя.

- В результате проведенных мероприятий к административной ответственности привлечено 104 лица. Возбуждено 11 уголовных дел, - уточнили в пресс-службе.

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