В администрации Ижевска сократят 10 управлений

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-20T11:53:09+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев внесет на рассмотрение городской думы документ об изменении структуры администрации. Как он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», документ предполагает централизацию функций и существенное укрупнение управлений – из 39 останутся 29.

- Очень детально мы прорабатывали все нюансы, особенно социальные. На этой неделе начинаю встречи с коллективами, чтобы снять все вопросы, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Структуру рассмотрят на следующей сессии думы, которая пройдет в декабре.

Напомним, что вместе с этим проходит процесс оптимизации в администрации Ижевска. В частности, стало известно об объединении двух управлений (подробнее)

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