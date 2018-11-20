В Ижевске владелец четырех автомобилей задолжал 1,6 миллиона рублей
Ижевчанин может остаться без своего автомобиля BMW X6 из-за долга в 1,6 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии, на него заведено 19 исполнительных производств. Это семь административных штрафов, четыре исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитам, пять по налоговым платежам, кроме того, имеется задолженность по алиментам, за материальный ущерб, вынесен исполнительский сбор.
- Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об аресте счетов, запрет на регистрационные действия с автомобилями Audi A6, Hyundai Gets, Opel Astra, - сообщили в пресс-службе.
Сейчас изъят автомобиль BMW X6. У мужчины есть 10 дней, чтобы погасить долг, иначе машину продадут с аукциона.
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