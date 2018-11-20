В Ижевске пройдет благотворительный спектакль в театре «Молодой человек»

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-20T13:15:59+03:00

Постановка состоится по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» 16+

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В Ижевске 22 ноября в 18.30 состоится благотворительный показ спектакля по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Спектакль для многодетных родителей и опекунов, воспитывающих детей-сирот, оставшихся без родителей.

- Мероприятие пройдет в театре «Молодой человек», оно приурочено к празднованию Дня матери, - сообщает пресс-служба администрации города.

Пригласительные билеты можно получить в отделе по делам семьи и охране прав детства в каб. 413 администрации Октябрьского района Ижевска; тел. 41-43-92.

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